Drake Paul McCartney Sayf Samurai Jay Nerissima Serpe tra gli album in uscita nel mese di maggio 2026

Nel mese di maggio 2026 sono previsti numerosi album in uscita, con grandi artisti internazionali e alcuni protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo che tornano con nuovi lavori discografici. Tra i nomi più attesi ci sono Drake, Paul McCartney, Sayf, Samurai Jay e Nerissima Serpe, tutti pronti a presentare i loro nuovi progetti ai fan. La stagione musicale si preannuncia ricca di novità e attese.

Sono tanti gli album in uscita nel mese di maggio 2026, che vedono grandi ed attesissimi ritorni sul mercato musicale di star internazionali ed alcuni dei protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo. Nerissima Serpe – Nerissima (105): Il terzo lavoro in studio del rapper meneghino arriverà a distanza di tre anni da Identità e dopo il successo di Mafia Slime II (joint album con Papa V e Fritu ) che aveva conquistato nella settimana della sua release, la vetta della classifica Top 100 Album Fimi. Protagonista del trailer l’icona culturale e della moda mondiale Michèle Lamy, che recita un monologo incentrato sul nero e su tutte le sfumature di significato del colore.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Drake, Paul McCartney, Sayf, Samurai Jay, Nerissima Serpe, tra gli album in uscita nel mese di maggio 2026 Notizie correlate La rimonta di Sayf e Samurai Jay nella classifica radio a un mese da Sanremo 2026, ma il Festival perde posizioniDopo il record della scorsa settimana, "Che Fastidio!" di Ditonellapiaga scivola al terzo posto, superata da Sayf con "Tu mi piaci tanto" e Samurai... Blanco, Zayn, Madame, Foo Fighters, Michele Bravi, tra gli album in uscita nel mese di aprile 2026Sono diversi gli album in uscita nel mese di aprile 2026, pronti ad arrivare sul mercato musicale: dai grandi ritorni come quelli di Blanco, e...