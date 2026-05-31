Domenica 31 maggio si tiene l’ultimo appuntamento con “Arezzo Nascosta” al Museo dell’olio di Monte San Savino. La sera sarà animata dalla performance dell’Oida Orchestra Instabile di Arezzo, che porta la musica in spazi insoliti. L’evento si svolge nel pomeriggio e si conclude in serata, offrendo un’esperienza musicale in un contesto non convenzionale. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico.

Arezzo, 31 maggio 2026 – Con Oida Orchestra Instabile di Arezzo la musica arriva in luoghi insoliti della città e della provincia, lontani dai circuiti dello spettacolo che per l’occasione diventano il palcoscenico della rassegna “ Arezzo Nascosta”, il format che unisce piccole formazioni musicali e corali, scoperta e bellezza. A chiudere i concerti degustazioni di vino e di olio con Ais di Arezzo e Olio Morettini. La quarta edizione, inserita nel cartellone di eventi per i dieci anni di attività dell’Orchestra aretina, attiva dal 2016 con una proposta musicale innovativa, inclusiva e profondamente legata al territorio, si articola in tre date a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domenica 31 maggio ultimo appuntamento con “Arezzo Nascosta”: Oida al Museo dell’olio di Monte San Savino

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