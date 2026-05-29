Arezzo, 29 maggio 2026 – Mancano pochi giorni all’ultimo appuntamento di “Arezzo Nascosta”, il format ideato da OIDA Orchestra Instabile di Arezzo che unisce musica, luoghi insoliti e valorizzazione del territorio. Domenica 31 maggio la rassegna si chiuderà al Museo dell’Olio SuprEVO Morettini di Monte San Savino con un pomeriggio a ingresso gratuito tra visita guidata, concerto e degustazione finale di olio extra vergine. Alle 17.30, negli spazi dell’innovativo museo dedicato al mondo dell’olio, sarà protagonista Alma Duo, formazione composta da Francesca Sofia Presentini al flauto e Federico Piccioli alla chitarra, entrambi musicisti della Scuola musicale “Ugo Cappetti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domenica ultimo appuntamento con “Arezzo nascosta”: Oida al museo dell’olio di Monte San Savino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gino Paoli e Ornella Vanoni, la reunion da Fabio Fazio sulle note di 'Senza fine'

Notizie e thread social correlati

Domenica 31 maggio la musica di Oida al Museo dell’olio di Monte San Savino per l’ultima data di “Arezzo Nascosta”Domenica 31 maggio si è svolto l’ultimo evento di “Arezzo Nascosta”, il progetto musicale promosso dall’OIDA Orchestra Instabile di Arezzo.

“Arezzo Nascosta” di Oida: domenica 24 maggio “Pierino e il lupo” nel giardino storico della famiglia Boncompagni-CappelliDomenica 24 maggio si svolgerà una rappresentazione di “Pierino e il lupo” nel giardino storico della famiglia Boncompagni-Cappelli, all’interno...

Argomenti più discussi: Domenica 31 maggio la musica di Oida al Museo dell’olio di Monte San Savino per l’ultima data di Arezzo Nascosta; Novecento di Baricco a Teatro. Le Stanze dell'Opera con Araiza al Circolo Artistico, Chaminade a Casa Petrarca; Centritalia News Informazione Quotidiana; Arezzo Nascosta di Oida: domenica 24 maggio Pierino e il lupo nel giardino storico della famiglia Boncompagni-Cappelli.

Domenica 31 maggio la musica di Oida al Museo dell’olio di Monte San Savino per l’ultima data di Arezzo NascostaArezzo, 27 maggio 2026 – Ultimo appuntamento per Arezzo Nascosta, il format ideato da OIDA Orchestra Instabile di Arezzo che unisce piccole formazioni musicali e corali alla scoperta di luoghi insol ... lanazione.it