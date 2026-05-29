Domenica ultimo appuntamento con Arezzo nascosta | Oida al museo dell’olio di Monte San Savino
Domenica si terrà l’ultimo evento di “Arezzo Nascosta”, organizzato dall’OIDA Orchestra Instabile. L’appuntamento si svolgerà presso il museo dell’olio di Monte San Savino. La manifestazione combina musica e esplorazione di luoghi insoliti, con l’obiettivo di promuovere il territorio. La serie di eventi, iniziata alcuni mesi fa, si concluderà questa domenica con l’evento presso il museo dell’olio.
Arezzo, 29 maggio 2026 – Mancano pochi giorni all’ultimo appuntamento di “Arezzo Nascosta”, il format ideato da OIDA Orchestra Instabile di Arezzo che unisce musica, luoghi insoliti e valorizzazione del territorio. Domenica 31 maggio la rassegna si chiuderà al Museo dell’Olio SuprEVO Morettini di Monte San Savino con un pomeriggio a ingresso gratuito tra visita guidata, concerto e degustazione finale di olio extra vergine. Alle 17.30, negli spazi dell’innovativo museo dedicato al mondo dell’olio, sarà protagonista Alma Duo, formazione composta da Francesca Sofia Presentini al flauto e Federico Piccioli alla chitarra, entrambi musicisti della Scuola musicale “Ugo Cappetti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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