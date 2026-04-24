Duplice omicidio Vecchio-Rovetta dopo trentacinque anni cinque persone a giudizio

Dopo trentacinque anni, cinque persone sono state messe a processo nel procedimento riguardante il duplice omicidio di un amministratore di una società siderurgica e del suo responsabile del personale. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Catania ha deciso il rinvio a giudizio degli imputati, chiudendo così l’ultima fase dell’indagine avviata negli anni '80. La vicenda riguarda i fatti accaduti nell’area industriale locale.

Il gup del tribunale di Catania ha disposto il rinvio a giudizio di cinque imputati nell’ambito dell’inchiesta sul duplice omicidio di Alessandro Rovetta, amministratore unico delle Acciaierie Megara, e di Francesco Vecchio, direttore del personale della stessa società. Entrambi sono stati uccisi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Omicidi Vecchio e Rovetta, boss Aldo Ercolano a processo a Catania. Imputato come mandante dell'agguato, altri quattro a giudizio per estorsione #ANSA x.com