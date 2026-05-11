il creatore di akira torna dopo dodici anni con un nuovo anime

Dopo più di dodici anni, il creatore di Akira torna nel mondo degli anime con un nuovo progetto. La sua ultima opera risale a più di un decennio fa, e ora si prepara a presentare una nuova produzione. La notizia ha suscitato interesse tra fan e addetti ai lavori, che attendono di scoprire i dettagli di questa nuova realizzazione. Otomo, autore di uno dei capolavori più noti del genere, riprende così la sua attività creativa.

Katsuhiro Otomo, leggendario autore di Akira, è pronto a tornare nel mondo degli anime con un nuovo progetto dopo oltre dodici anni di assenza dalle grandi produzioni. Considerato una delle figure più influenti dell’animazione giapponese, Otomo ha lasciato un segno indelebile grazie al manga di Akira e soprattutto al celebre adattamento cinematografico anime, ancora oggi ritenuto un capolavoro del genere. Negli ultimi anni il regista era rimasto lontano dai riflettori. L’ultimo progetto importante risaliva infatti al corto d’apertura del film antologico Short Peace, mentre del film originale Orbital Era — annunciato nel 2019 — si erano perse quasi completamente le tracce.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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