Durante l’estate, il Centro Dai ha avviato un percorso intensivo per giovani con disturbi alimentari, accessibile con l’impegnativa del pediatra. Le richieste di aiuto sono triplicate rispetto a prima della pandemia. Il percorso prevede incontri di supporto e terapia, rivolti a chi manifesta problemi legati all’alimentazione. La richiesta di interventi specializzati è aumentata significativamente negli ultimi mesi.

? Domande chiave Come si accede al percorso intensivo con l'impegnativa del pediatra?. Perché le richieste di aiuto sono triplicate dopo la pandemia?. Quali sono i dati reali sui giovani maschi colpiti in Umbria?. Come funziona l'approccio multidisciplinare tra movimento e supporto psicologico?.? In Breve In Umbria 13.569 persone tra 12 e 45 anni soffrono di disturbi alimentari.. Il 20% dei pazienti tra 12 e 17 anni è costituito da maschi.. Le richieste di supporto psicologico sono triplicate nel periodo post-pandemia.. Il 30% dei casi clinici regionali riguarda soggetti minorenni.. Il percorso estivo del Centro Dai di Città della Pieve per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Disturbi alimentari: il percorso estivo del Centro Dai per i giovani

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