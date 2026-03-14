Inaugurato il primo centro regionale residenziale per i disturbi alimentari

È stato aperto in Friuli Venezia Giulia il primo centro regionale residenziale dedicato ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. L’istituto offre un percorso di cura e assistenza per le persone affette da queste problematiche, garantendo servizi di supporto e monitoraggio all’interno di una struttura dedicata. La struttura rappresenta un punto di riferimento per il trattamento di questa tipologia di disturbi nella regione.

“Casa Lilla”, presentata oggi, sorge negli spazi della struttura riabilitativa residenziale ad altissima intensità di Camino al Tagliamento Nasce in Friuli Venezia Giulia il primo centro regionale residenziale per i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. “Casa Lilla”, presentata oggi, sorge negli spazi della struttura riabilitativa residenziale ad altissima intensità di Camino al Tagliamento. Al suo interno saranno gestiti servizi educativo-riabilitativi, socioassistenziali e accessori a favore di un fabbisogno iniziale di 12 ospiti già in carico ai servizi dedicati alla cura dei disturbi della nutrizione. “Il centro... 🔗 Leggi su Udinetoday.it Articoli correlati Inaugurato in città il centro diurno dedicato ai pazienti con disturbi cognitiviPresente, fra gli altri, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri per il centro dedicato a persone con patologie degenerative cognitive... Cura dei disturbi alimentari, a Casalpusterlengo solo un passo avanti per il centro atteso da 4 anni nel vecchio ospedaleCasalpusterlengo (Lodi) – Era il 2022 quando la allora vicepresidente Letizia Moratti prometteva risposte «puntuali e concrete» per i giovani tra i... Una raccolta di contenuti su Inaugurato il primo centro regionale... Temi più discussi: Inaugurato in città il centro diurno dedicato ai pazienti con disturbi cognitivi; Don Giussani. Una testimonianza viva, vivace e presente - Comunione e Liberazione; Ferrari inaugura il suo primo Centro Diagnostico con Med?Ex: tecnologie Philips e servizi sanitari dedicati a dipendenti e comunità; Al Centro Ascolto LGBTQ+ L’Approdo apre lo sportello di salute e benessere sessuale. Immunoterapia oncologica, l’IRCCS Pascale apre a Mercogliano il primo Polo di Ricerca del Sud ItaliaSarà inaugurato lunedì 16 marzo, alle ore 11:00, il primo polo d’eccellenza del Sud Italia dell’IRCCS Pascale, un centro di ricerca unico nel suo genere interamente dedicato all’immunoterapia oncologi ... irpinianews.it Catanzaro, inaugurato Centro procreazione assistita, è il primo in CalabriaSi trova nel presidio ospedaliero Pugliese di Catanzaro. Roberta Venturella sarà la responsabile della struttura che lavorerà su circa 20 cicli al mese. Le visite partiranno nelle prossime settimane ... quotidianosanita.it L’Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Günter Neuhold ha inaugurato la rassegna tra arte, fede e musica con il Requiem di Mozart e l’Ave Maria di Domenico Famà, protagonisti solisti e cori d’eccellenza - facebook.com facebook Il Museo del #Basket Italiano ( #MUBIT) verrà inaugurato a #Bologna il 18 APRILE 2026 paladozza.org/mubit/ @turismoER @Italbasket x.com