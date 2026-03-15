A Crotone più di cinquecento giovani stanno seguendo un percorso di cura per disturbi alimentari, un incremento del 35% rispetto a prima. La città registra così un numero elevato di persone coinvolte in questa problematica, evidenziando una diffusione significativa tra i giovani locali. I servizi sanitari hanno avviato interventi specifici per affrontare questa situazione emergente.

La città di Crotone ha accolto oltre cinquecento giovani in un percorso di cura per disturbi alimentari, un dato che segna una presenza massiccia di disagio giovanile nel territorio. L’iniziativa si è svolta il 14 marzo presso la sala consiliare del municipio, trasformando uno spazio istituzionale in un punto di incontro tra esperti e studenti delle scuole superiori. L’evento, legato alla giornata del fiocchetto lilla, non è stato una semplice commemorazione ma un confronto diretto con la realtà clinica dell’ospedale locale, dove un ambulatorio specifico gestisce centinaia di casi complessi. La partecipazione attiva degli studenti e la presenza di autorità come il sindaco Vincenzo Voce indicano che la questione è stata assunta come priorità sanitaria e sociale per la comunità crotonese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone: +35% disturbi alimentari, 500 giovani in cura

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