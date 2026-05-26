Diletta Leotta a Salò dopo la nascita di Leonardo | la villa di design con piscina vale oltre 5 milioni

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la nascita del figlio Leonardo, Diletta Leotta si è trasferita a Salò in una villa di design con piscina immersa nel verde. La proprietà, valutata oltre 5 milioni di euro, comprende ampi spazi e dettagli di lusso. La villa è stata scelta dopo il trasferimento, che ha seguito la nascita del bambino. La struttura si trova in una zona tranquilla e panoramica, ideale per la famiglia.

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Da quando è nato il piccolo Leonardo, Diletta Leotta si è trasferita a Salò in una maxi villa con piscina immersa nel verde: ecco com'è fatta e quanto vale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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