Diletta Leotta a Salò dopo la nascita di Leonardo | la villa di design con piscina vale oltre 5 milioni

Dopo la nascita del figlio Leonardo, Diletta Leotta si è trasferita a Salò in una villa di design con piscina immersa nel verde. La proprietà, valutata oltre 5 milioni di euro, comprende ampi spazi e dettagli di lusso. La villa è stata scelta dopo il trasferimento, che ha seguito la nascita del bambino. La struttura si trova in una zona tranquilla e panoramica, ideale per la famiglia.

Da quando è nato il piccolo Leonardo, Diletta Leotta si è trasferita a Salò in una maxi villa con piscina immersa nel verde: ecco com'è fatta e quanto vale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Diletta Leotta e il dolce rientro a casa dopo la nascita di Leonardo: "Il nostro principe"

Elodie in vacanza con Franceska e Diletta Leotta: la villa sul Lago di Como costa oltre 4mila euro a notteElodie ha trascorso alcuni giorni sul Lago di Como insieme a Diletta Leotta e Franceska Nuredini.

Si parla di: Leotta e la costruzione dell’immagine perfetta con paparazzo a portata di borsetta e servizi pronti per essere pubblicati - Gabriele Parpiglia.

Diletta Leotta, weekend a Gardaland con Loris Karius e la figlia Aria dopo la nascita del nuovo bebè. Ma Leonardo non c'èUna giornata all'insegna degli amici e del divertimento per staccare la spina, prima di tornare agli impegni lavorativi e alle cure del suo secondo bambino. Così Diletta Leotta, dopo ... leggo.it

Diletta Leotta torna a recitare, sarà protagonista in Don MatteoDiletta Leotta è pronta a tornare sul set, ancora una volta come attrice. Stando alle ultime indiscrezioni pare che la conduttrice sportiva sia stata ingaggiata dalla produzione di Don Matteo, per la ... corrieredellosport.it