Dopo la nascita di Leonardo, la presentatrice è tornata a casa con il marito. Al loro arrivo, hanno trovato una sorpresa speciale che ha reso il momento ancora più emozionante. La coppia ha condiviso alcune foto del rientro, mostrando l’atmosfera di festa e affetto. La nascita del bambino è stata annunciata sui social con parole di gioia e gratitudine.

La presentatrice e il marito Loris Karius al loro rientro a casa hanno trovato una bellissima sorpresa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Diletta Leotta e il dolce rientro a casa dopo la nascita di Leonardo: "Il nostro principe"

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