Difesa priorità allo scudo aereo anti-droni | sulle spese si tratta Spiragli su conti e energia Meloni attende Ursula

Notizia in breve

Il governo italiano sta negoziando con l'Unione Europea per finanziare uno scudo aereo anti-droni e discutere di spese militari ed energetiche. Sono in corso trattative sui fondi disponibili e sui conti pubblici, con un’attenzione particolare alle risorse per la difesa e l’energia. La premier ha manifestato l’intenzione di ottenere risorse aggiuntive e di attendere risposte dall’UE su alcuni aspetti finanziari. La trattativa coinvolge incontri tra rappresentanti italiani e funzionari europei, con scambi di proposte e richieste.