Difesa priorità allo scudo aereo anti-droni | sulle spese si tratta Spiragli su conti e energia Meloni attende Ursula
Il governo italiano sta negoziando con l'Unione Europea per finanziare uno scudo aereo anti-droni e discutere di spese militari ed energetiche. Sono in corso trattative sui fondi disponibili e sui conti pubblici, con un’attenzione particolare alle risorse per la difesa e l’energia. La premier ha manifestato l’intenzione di ottenere risorse aggiuntive e di attendere risposte dall’UE su alcuni aspetti finanziari. La trattativa coinvolge incontri tra rappresentanti italiani e funzionari europei, con scambi di proposte e richieste.
Una corsa contro il tempo. Roma-Bruxelles e ritorno. Il governo tratta sulla spesa militare ed energetica con l'Ue. Oggi scadono ufficialmente i termini per attivare i fondi del prestito Safe. Una torta da quasi 15 miliardi di euro per il riarmo italiano di cui l'Italia chiederà solo una piccola parte: circa un terzo, poco più di 5 miliardi, stando alle ultime indiscrezioni. Giorgia Meloni l'ha messo agli atti: la priorità va data ai rincari energetici. Ma in questa partita a scacchi con gli Stati membri e le istituzioni europee è difficile distinguere i campi di gioco. La scadenza per attivare Safe, confidano a Palazzo Chigi, è una data scritta sulla sabbia: si può spostare, di un po'. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
MT tek tek anlatt: srail-ran sava sonras ne yapmal
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