Scostamento di bilancio Meloni apre | Non si può escludere Difesa? In questo momento la priorità è l?energia

Il governo sta valutando la possibilità di uno scostamento di bilancio per far fronte alla crisi energetica. La premier ha indicato che non si può escludere questa misura, sottolineando come in questo momento l’attenzione sia rivolta alla gestione delle risorse energetiche. Nel contesto internazionale, alcune fonti riferiscono di decisioni unilaterali di alcuni paesi di aumentare il deficit pubblico per sostenere il settore energetico durante il periodo di tensione.

AGIA NAPA (Cipro) Navigare in solitaria, fino a prevedere uno scostamento di bilancio per fronteggiare la crisi energetica usando la leva del deficit. «Ad oggi non stiamo escludendo niente», ammette Giorgia Meloni arrivando ad Agia Napa, nella torre affacciata sulle acque cristalline di Nicosia dove è in programma la cena dei leader europei per il vertice informale Ue. Spariglia la presidente del Consiglio, incassata la doccia fredda della mancata uscita dalla procedura di infrazione, traguardo che l'Italia ha visto sfumare per appena un decimale. Un danno che, visti i numeri risicatissimi, sa di beffa. Ma ora si volta pagina, bisogna...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Scostamento di bilancio, Meloni apre: «Non si può escludere. Difesa? In questo momento la priorità è l?energia» Notizie correlate Dubbi di Giorgetti su aumento spese difesa: “Shock energetico priorità, valutare scostamento di bilancio su questo”Il ministro dell'Economia Giorgetti ha risposto in conferenza stampa a una domanda di Fanpage. Meloni: «Più coraggio sulle spese, a partire dall’energia, pronta a scostamento di bilancio» – Il video«Qualcuno ha lasciato dei debiti, finirò di pagare i debiti del Superbonus quando arriveranno le elezioni politiche». Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Meloni: Scostamento di bilancio? Vediamo, non escludiamo nulla; Meloni: Non escludo lo scostamento di bilancio. Ma i conti dell'Italia sono in ordine; Meloni: Scostamento di bilancio? Non escludiamo nulla; Conti pubblici, Meloni: Scostamento di bilancio? Non escludiamo nulla. Meloni, 'scostamento di bilancio? Vediamo, non escludiamo nulla'(ANSA) - AGIA NAPA, 23 APR - Uno scostamento di bilancio? Vediamo, ad oggi non escludiamo nulla. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel doorstep prima della cena dei leader Ue a Cipro. I conti s ... tuttosport.com Vertice di Cipro, Meloni spinge per la sospensione del Patto di stabilitàLa premier chiede più margine finanziario a Bruxelles per affrontare la crisi energetica, non esclude uno scostamento e difende i conti italiani ... notizie.it Meloni: «Più coraggio sulle spese, a partire dall'energia, pronta a scostamento di bilancio» - Il video x.com Sky tg24. . Uno scostamento di bilancio "Vediamo, ad oggi non escludiamo nulla". Queste le parole della premier Giorgia Meloni, da Cipro, dove partecipa al vertice informale dei capi di Stato o governo dell’Unione europea. Le dichiarazioni della Presidente - facebook.com facebook