Meloni stoppa Crosetto sulle spese per le armi | priorità ai fondi per il caro-energia
Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente le spese per l’acquisto di armi, optando di destinare i fondi al sostegno per il caro energia. La decisione è stata comunicata in un contesto di tensione tra i ministri, con divergenze evidenti sulle priorità di bilancio. La discussione si è svolta nei corridoi di Palazzo Chigi, dove si sono ascoltati toni accesi e scambi di opinioni molto intensi.
ROMA Una lite furibonda. Chi ieri mattina era a Palazzo Chigi racconta che nei corridoi, anche a voler esser discreti, non si poteva fare a meno di captare toni su di giri di diversi decibel. Guido Crosetto versus Giorgia Meloni: un testa a testa di fuoco tra o due cofondatori di Fdi che, quando hanno qualcosa che non va, certo non se le mandano a dire. Sarà che è una vita che camminano l'uno di fianco all'altra. Resta alla storia la foto in cui lui, gigante di due metri, la solleva di peso per festeggiare la nascita del partito di via della Scrofa. Partiti da numeri con lo zero davanti, sono riusciti nell'impresa titanica di conquistare la guida del paese. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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