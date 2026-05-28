Meloni stoppa Crosetto sulle spese per le armi | priorità ai fondi per il caro-energia

Notizia in breve

Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente le spese per l’acquisto di armi, optando di destinare i fondi al sostegno per il caro energia. La decisione è stata comunicata in un contesto di tensione tra i ministri, con divergenze evidenti sulle priorità di bilancio. La discussione si è svolta nei corridoi di Palazzo Chigi, dove si sono ascoltati toni accesi e scambi di opinioni molto intensi.