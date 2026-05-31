La Diamond League 2026 si svolge oggi a Rabat, dopo le tappe di Keqiao e Ziamen. La manifestazione presenta un programma con diversi atleti di alto livello. Gli eventi principali includono gare di velocità, mezzofondo e ostacoli. La serata vede la partecipazione di atleti italiani, tra cui Dosso, che guida gli azzurri nelle competizioni in programma. La manifestazione si svolge nella capitale marocchina e coinvolge numerosi atleti internazionali.

La Diamond League 2026 fa tappa oggi, domenica 31 maggio, a Rabat. Dopo i primi due appuntamenti asiatici di Keqiao e Ziamen, il massimo circuito internazionale dell’atletica arriva nella capitale marocchina con un programma ricco e diversi protagonisti di alto livello. L’Italia sarà presente con cinque atleti, chiamati a misurarsi in gare molto competitive. Il nome più atteso in chiave azzurra è quello di Zaynab Dosso. La campionessa mondiale indoor dei 60 metri sarà impegnato nei 100 metri femminili, dove proverà a confermare il proprio livello internazionale e magari ad avvicinare ulteriormente il record italiano. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Diamond League, Rabat accende la serata dell’atletica: Dosso guida gli azzurri

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