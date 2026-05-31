Aitken ha vinto la gara a Detroit, gestendo con attenzione le bandiere gialle che sono state frequenti durante l’evento. La corsa è stata segnata da contatti tra le vetture della categoria GTD Pro, che hanno portato a diversi incidenti e sanzioni. La competizione si è svolta tra momenti di caos e strategie di gestione del rischio, con la vittoria di Aitken che ha saputo mantenere il controllo durante le fasi più complicate della gara.

? Punti chiave Come ha fatto Aitken a gestire il caos delle bandiere gialle?. Chi ha causato i contatti che hanno stravolto la categoria GTD Pro?. Perché le sanzioni ai piloti hanno cambiato la classifica finale?. Quale segreto tecnico ha permesso alla Cadillac di dominare il circuito?.? In Breve Aitken guida con 1.776 punti, distanziando Laurin Heinrich di 144 punti in classifica.. Philipp Eng e Ricky Taylor completano il podio della categoria principale a Detroit.. Antonio Garcia ottiene la sua 32esima vittoria in carriera nella categoria GTD Pro.. L'incidente tra Tom Blomqvist e Felipe Nasr ha causato detriti sul circuito cittadino.. Jack Aitken e la Cadillac Whelen conquistano Detroit in una volata frenetica tra caos e penalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Detroit, trionfo Cadillac tra caos e sanzioni: Aitken domina la gara

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