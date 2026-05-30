Bamber ha conquistato la pole position a Detroit con la Cadillac GTP, stabilendo il miglior tempo nelle sessioni di qualificazione. La vettura ha mostrato un’ottima performance su pista, anche se le asperità della strada rappresentano una sfida per la resistenza del veicolo. Durante le prove, un incidente di un altro pilota ha causato una perdita di tempo, influenzando i tempi di alcuni concorrenti.

? Domande chiave Come farà la Cadillac di Bamber a resistere alle asperità stradali?. Perché l'incidente di Kevin Estre ha compromesso i suoi tempi migliori?. Quale segreto tecnico ha permesso alla Corvette di battere la compagna?. Chi sono i piloti che hanno subito i blocchi della sessione?.? In Breve Louis Deletraz chiude secondo in GTP con 0,322 secondi di distacco da Bamber.. Alexander Sims ottiene la pole GTD Pro con 1m09.354s sulla Chevrolet Corvette.. Tommy Milner secondo in GTD Pro con un margine minimo di 0,043 secondi.. Incidente di Kevin Estre causa bandiera rossa e annulla i tempi Porsche.. Earl Bamber ha conquistato la pole position per la gara sprint IMSA a Detroit con un tempo di 1m05. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IMSA Detroit: Bamber domina la pole con la Cadillac GTP

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Barcellona: Van Langendonck domina la pioggia con 3 poleA Barcellona, il pilota Van Langendonck ha ottenuto tre pole position su tre in condizioni di pioggia intensa durante la Formula Winter Series.

Cunningham, Harris e il vero Duren: Detroit domina Gara 7 con Orlando, ai Magic non basta BancheroI Pistons hanno vinto Gara 7 contro gli Orlando Magic, completando una rimonta e qualificandosi per il secondo turno dei playoff.