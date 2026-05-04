Cunningham Harris e il vero Duren | Detroit domina Gara 7 con Orlando ai Magic non basta Banchero

I Pistons hanno vinto Gara 7 contro gli Orlando Magic, completando una rimonta e qualificandosi per il secondo turno dei playoff. Cunningham e Harris hanno avuto un ruolo chiave nella partita, mentre il vero Duren si è distinto sul campo. Nei Magic, invece, Banchero ha tentato di tenere in partita la squadra, ma non è stato sufficiente per evitare l'eliminazione. La sfida si è conclusa con una vittoria di Detroit.

Rimonta completata. I Detroit Pistons, testa di serie numero 1 della Eastern Conference, stravincono Gara 7 contro Orlando e conquistano il secondo turno dei playoff Nba ribaltando la serie dall’1-3 sino al 4-3 definitivo. Alla Little Caesars di Motown finisce 116-94. Ora i Pistons aspettano di conoscere il prossimo avversario, la vincente di un’altra Gara 7, quella tra Cleveland e Toronto. Orlando aveva buttato via la serie in Gara 6 dilapidando 24 punti di vantaggio in casa. Imperdonabile. Tanta difesa. Come sempre, più che mai. Quella che forza 13 palle perse, fiacca l’attacco avversario sino a stritolarlo nel secondo tempo, sulla lunga distanza.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cunningham, Harris e il vero Duren: Detroit domina Gara 7 con Orlando, ai Magic non basta Banchero Notizie correlate Leggi anche: I Thunder dominano i Suns ma perdono Williams. Cunningham rialza Detroit: con Orlando è 1-1 Banchero firma il bis di Orlando su Detroit. Thunder in scioltezza: Suns spalle al muroOrlando continua a impressionare e passa a condurre nella serie contro la squadra con il miglior record della Eastern Conference vincendo gara-3... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Cunningham, Harris e il vero Duren: Detroit domina Gara 7 con Orlando, ai Magic non basta Banchero; Playoff NBA, Cade Cunningham da sogno: 45 punti, record nella storia dei Pistons. VIDEO; Pistons e Rockets sono ancora vivi! Match-Point Cavaliers; NBA, i risultati della notte (2 maggio): Lakers avanti. Raptors a gara-7 all’overtime, incredibile rimonta Pistons. Cunningham, Harris e il vero Duren: Detroit domina gara 7 con Orlando, ai Magic non basta BancheroI Pistons completano la rimonta e conquistano il secondo turno dei playoff ribaltando la serie dall’1-3 sino al 4-3 definitivo: ora sfideranno la vincente tra Cleveland e Toronto ... msn.com Detroit stravince Gara 7 su Orlando. Cunningham sempre sotto controllo, capobranco da favola. I Magic riescono a far fare bella figura persino a Tobias Harris che segna 30 punti. Salterà Coach Mosley, immagino. I Pistons al 2o turno aspettano la vincente di x.com Passione Basket. . NBA Playoffs: incredibile crollo di Orlando nel secondo tempo, Cunningham trascina Detroit a Gara 7 #nba #playoffs #detroitpistons #cadecunningham - facebook.com facebook