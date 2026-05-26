Mick Schumacher ha vinto la sua prima partecipazione alla Indy 500, risultando il miglior debuttante della gara. Durante la corsa, ha superato il leader grazie a una manovra tecnica di staccata in curva che gli ha consentito di rientrare in testa. La vittoria è arrivata negli ultimi giri, quando ha approfittato di un errore del pilota in testa. Schumacher ha mantenuto il comando fino alla fine, con una strategia di gestione delle gomme e un sorpasso decisivo all'ultimo momento.

? Punti chiave Come ha fatto Mick a superare il leader durante la gara?. Quale manovra tecnica ha permesso al tedesco di rientrare sul comando?. Perché gli elicotteri Black Hawk hanno scosso la monoposto di Schumacher?. Quanto influirà questo successo sulla gerarchia della IndyCar quest'anno?.? In Breve Premio Rookie of the Year da 50.000 dollari per il pilota tedesco.. Dennis Hauger 19°, Jack Abel 24° e Caio Collet 26° tra i debuttanti.. Schumacher supera Felix Rosenqvist per rientrare sul giro di testa.. Takuma Sato conclude la gara al 10° posto per la Rahal Letterman Lanigan.. Mick Schumacher ha conquistato il titolo di Rookie of the Year alla 110ª edizione della Indy 500, chiudendo la gara all’18° posto dopo una prestazione caratterizzata da una gestione impeccabile del rischio e un attacco audace. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mick Schumacher trionfa alla Indy 500: è il miglior debuttante

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Mick Schumacher on Preparing for First Indy 500 | Java with James Hinchcliffe

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