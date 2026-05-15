Takuma Sato ha osservato alcune somiglianze tra Mick Schumacher e il campione di Formula 1, notando tratti che ricordano lo stile di guida del pilota tedesco prima del suo debutto alla 500 miglia di Indianapolis. Sato ha condiviso che ha visto caratteristiche nel modo di affrontare le gare e nel comportamento in pista, che gli hanno fatto pensare a Schumacher. Mick Schumacher si prepara alla sua prima partecipazione alla storica gara negli Stati Uniti, dopo aver corso in Formula 2 e in Formula 1.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Takuma Sato, uno dei nomi più iconici nella storia moderna dell’Indianapolis 500, ha recentemente rivelato di percepire nel suo compagno di squadra, Mick Schumacher, delle similitudini caratteriali con il padre, il leggendario Michael Schumacher, con cui ha condiviso la pista in Formula 1. Questo legame tra passato e presente si arricchisce quando Sato si prepara a tornare a correre nell’Indy 500 nel 2026, un evento che promette di essere memorabile. Sato ha vinto la storica gara nel 2017 con Andretti e nel 2020 con Rahal Letterman Lanigan Racing. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Takuma Sato percepisce il “DNA” di Schumacher in Mick prima dell’esordio all’Indy 500.

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