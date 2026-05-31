Derby Torino-Juve | il tifoso ferito è estubato e parla con i parenti

Notizia in breve

Un tifoso coinvolto nel derby Torino-Juve è stato estubato e ora parla con i parenti. Le sue condizioni neurologiche sono stabili, ma rimane sotto osservazione medica. Non sono state comunicate informazioni sulle eventuali complicazioni o miglioramenti recenti. La prognosi sulla riabilitazione non è ancora definita e le prossime fasi saranno valutate dai medici nelle prossime ore.