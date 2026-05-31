Derby Torino-Juve | il tifoso ferito è estubato e parla con i parenti
Un tifoso coinvolto nel derby Torino-Juve è stato estubato e ora parla con i parenti. Le sue condizioni neurologiche sono stabili, ma rimane sotto osservazione medica. Non sono state comunicate informazioni sulle eventuali complicazioni o miglioramenti recenti. La prognosi sulla riabilitazione non è ancora definita e le prossime fasi saranno valutate dai medici nelle prossime ore.
? Domande chiave Come sono evolute le sue condizioni neurologiche nelle ultime ore?. Quali sono le prossime fasi critiche del percorso di riabilitazione?. Chi sta monitorando il quadro clinico del tifoso in terapia intensiva?. Perché i medici hanno deciso di rimuovere il tubo respiratorio?.? In Breve Ferito durante i disordini del 24 maggio presso Torino. Paziente di 36 anni residente a Milano ricoverato alle Molinette. Monitoraggio costante in terapia intensiva per gestire il dolore. Recupero neurologico in corso dopo la rimozione del tubo respiratorio. Il lento ritorno alla vita di Marco Leonardo Basoccu: miglioramenti dopo la ferita del derby. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Torino - Juve, tifoserie a contatto durante il corteo
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