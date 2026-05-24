Il derby tra Torino e Juventus è iniziato con un'ora di ritardo rispetto all'orario previsto. Durante gli scontri tra i tifosi, un supporter della Juventus è rimasto ferito. La partita, che si gioca nell'ultima giornata di campionato, avrebbe dovuto iniziare alle 20, ma il calcio d'inizio è stato posticipato a causa delle tensioni tra le tifoserie.

AGI - Atmosfera tesa a Torino dove stasera è in programma il derby fra granata e Juventus. La partita, valida per la 38esima e ultima giornata, sarebbe dovuta cominciare alle 20.45 ma non è ancora iniziata. Gli ultrà della squadra bianconera hanno cercato di venire a contatto con quelli del Torino. A impedirlo le forze dell'ordine, contro le quali sono state lanciate bottiglie, pietre e altri oggetti e che hanno risposto con i lacrimogeni. Un tifoso juventino è grave. Da quanto si apprende 8 persone sarebbero state fermate. Un tifoso della Juve, un uomo di 45 anni - riferisce il 118 di Azienda Zero - è stato trasportato al Cro con un trauma cranico. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Scontri a Torino, ferito un tifoso della Juve. Il derby inizia con un'ora di ritardo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scontri Torino, camionetta della polizia costretta a indietreggiare

Notizie e thread social correlati

Scontri a Torino, ferito un tifoso della Juve. A rischio il derbyA Torino si sono verificati scontri tra tifosi prima dell'inizio del derby tra le squadre locali, previsto per questa sera alle 20.

Scontri prima del derby di Torino, tifoso juventino ferito alla testa. Contestazione degli ultras bianconeri sugli spaltiPrima del derby di Torino, si sono verificati scontri tra ultras sugli spalti e un tifoso juventino è stato ferito alla testa.

Temi più discussi: Lazio, derby senza tifosi per la prima volta nella storia; Spranghe, coltelli e mazze: un’altra rissa tra maranza in via Pascoli a Trieste; Torino, tre uomini feriti in strada in via Lanino: 25enne accoltellato all’addome; Scontri tra ultra' a Torino prima del derby.

Il tifoso della Juventus ferito negli scontri pre-derby è in condizioni critiche, ma a quanto pare non in pericolo di vita. Il derby di Torino non è ancora iniziato. x.com

Caos e scontri tra gli ultras di Juventus e Torino: ferito gravemente un tifoso bianconero, la partita inizia alle 21.45. I tifosi lasciano lo stadioINTERVENGONO LE FORZE DELL'ORDINE: FERMI E FERITI - Gli agenti sono intervenuti nel tentativo di disperdere i gruppi coinvolti e riportare la calma tra i tifosi; per sedare la situazione sono stati ... calciomercato.com

Tifoso ferito ricoverato in codice rosso dopo gli scontri tra ultras di Torino e Juventus: si chiede alle squadre di non giocareDopo la guerriglia in strada, gli ultras bianconeri hanno chiesto alla squadra di Spalletti di non giocare la partita col Toro: cosa sta succedendo ... today.it