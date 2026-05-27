Un politico ha dichiarato di aver esaminato le carte relative al suo collega e di offrirgli il suo totale sostegno. La sua dichiarazione arriva dopo che sono emerse accuse di organizzazione criminale e sono state trovate una cassaforte piena di gioielli. La posizione di difesa è stata espressa pubblicamente, senza ulteriori commenti o dettagli sulle indagini in corso.

Nonostante una cassaforte piena di gioielli e le pesantissime accuse di organizzazione criminale, falsità documentale e traffico di influenze, il premier spagnolo Pedro Sanchez continua esplicitamente a difendere l’ex primo ministro Jorge Luiz Zapatero, suo predecessore e faro del progressismo europeo. Fu lui a introdurre il matrimonio egualitario nel 2005, tra i primi in Europa, a ritirare le truppe spagnole dall’ Iraq e a varare la legge sulla memoria storica che riaprì i conti con il franchismo. Ma ora si trova travolto da un vortice multiforme di scandali. Sánchez ribadisce la volontà del suo Partito socialista di “collaborare con la giustizia” e “rispettare la presunzione di innocenza ” di Zapatero, così come di “sostegno” nei suo confronti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanchez difende a oltranza Zapatero: “Ho letto le carte e a lui va tutto il mio appoggio”

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