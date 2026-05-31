Delitto di Garlasco e la traccia a V | Impossibile vederci una suola E i tappetini in auto erano puliti
Nel caso di Garlasco, un genetista forense ha dichiarato che non è possibile identificare una suola sulla traccia trovata. Inoltre, ha riferito che i tappetini dell'auto coinvolta erano puliti e privi di residui biologici. Portera, ex ufficiale del Ris di Parma, ha analizzato le prove genetiche senza riscontrare elementi che collegassero direttamente la traccia a una suola specifica. La discussione si concentra sulla natura delle tracce e sulla loro interpretazione.
Garlasco (Pavia) – Giorgio Portera, ex ufficiale del Ris di Parma, è un genetista forense che si è occupato di molti clamorosi casi di cronaca. Dottor Portera, si può ragionevolmente pensare che la traccia a V sia stata lasciata dalle Lacoste di Alberto Stasi o che non sia piuttosto da attribuire a una delle tante persone che entrarono in casa Poggi? “La traccia a V non ha la forma di un’orma di scarpa, richiama solo una minima parte di una suola simile alla Lacoste. Non essendoci tratti caratteristici, e non vedendo realmente un’orma di scarpa, non è possibile ricondurla certamente a una suola. Inoltre, dalle ricerche che con i miei collaboratori abbiamo svolto nella banca dati delle suole, confermo che esistono altre scarpe con lo stesso disegno”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Delitto di Garlasco: la nuova ricostruzione secondo i pm di Pavia
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