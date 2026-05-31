Nel caso di Garlasco, un genetista forense ha dichiarato che non è possibile identificare una suola sulla traccia trovata. Inoltre, ha riferito che i tappetini dell'auto coinvolta erano puliti e privi di residui biologici. Portera, ex ufficiale del Ris di Parma, ha analizzato le prove genetiche senza riscontrare elementi che collegassero direttamente la traccia a una suola specifica. La discussione si concentra sulla natura delle tracce e sulla loro interpretazione.

Garlasco (Pavia) – Giorgio Portera, ex ufficiale del Ris di Parma, è un genetista forense che si è occupato di molti clamorosi casi di cronaca. Dottor Portera, si può ragionevolmente pensare che la traccia a V sia stata lasciata dalle Lacoste di Alberto Stasi o che non sia piuttosto da attribuire a una delle tante persone che entrarono in casa Poggi? “La traccia a V non ha la forma di un’orma di scarpa, richiama solo una minima parte di una suola simile alla Lacoste. Non essendoci tratti caratteristici, e non vedendo realmente un’orma di scarpa, non è possibile ricondurla certamente a una suola. Inoltre, dalle ricerche che con i miei collaboratori abbiamo svolto nella banca dati delle suole, confermo che esistono altre scarpe con lo stesso disegno”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco e la “traccia a V”: “Impossibile vederci una suola. E i tappetini in auto erano puliti”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Delitto di Garlasco: la nuova ricostruzione secondo i pm di Pavia

Notizie e thread social correlati

Garlasco, testimone: "Un'auto ferma vicino a casa di Chiara Poggi intorno alle 22 la sera prima del delitto, erano in due"Un testimone ha riferito di aver visto un’auto a tre porte con almeno due persone a bordo nelle vicinanze della villetta di via Pascoli la sera prima...

Garlasco, tappetini dell’auto di Alberto Stasi mai analizzati o fotografati, nessuna documentazione nei verbali del Ris di ParmaDurante le indagini svolte sulla Volkswagen Golf, i carabinieri del Ris di Parma non hanno mai analizzato né fotografato i tappetini dell’auto.

Temi più discussi: Garlasco, legale Sempio: Non si sottoporrà a perizia psichiatrica; Delitto di Garlasco, Andrea Sempio non si farà interrogare; Caso Garlasco: Sempio citava podcast e forum, non confessava; Delitto di Garlasco, i diari di Andrea Sempio: paura del rifiuto.

Delitto di Garlasco. Secondo la difesa di Andrea Sempio, il suo piede non è compatibile con la scarpa Frau taglia 42\43. Il commento di Milo Infante x.com

Delitto di Garlasco e la traccia a V: Impossibile vederci una suola. E i tappetini in auto erano pulitiGarlasco (Pavia) – Giorgio Portera, ex ufficiale del Ris di Parma, è un genetista forense che si è occupato di molti clamorosi casi di cronaca. Dottor Portera, si può ragionevolmente pensare che la tr ... ilgiorno.it

Garlasco: Stefania Cappa denuncia la redazione de Le Iene e l’avvocato di Alberto StasiStefania Cappa denuncia l’avvocato di Alberto Stasi e Le Iene dopo alcune dichiarazioni sul delitto di Garlasco. alfemminile.com