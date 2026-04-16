Un testimone ha riferito di aver visto un’auto a tre porte con almeno due persone a bordo nelle vicinanze della villetta di via Pascoli la sera prima dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. La presenza dell’auto è stata segnalata intorno alle 22. La notizia si aggiunge a nuovi dettagli emersi nel corso delle indagini sul caso.

Un testimone racconta della presenza di un'auto "a 3 porte" fuori dalla villetta di via Pascoli la sera precedente all'omicidio, con a bordo "almeno due persone" Emergono nuovi dettagli sul caso Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. Secondo quanto trapelato durante i.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, testimone: "Un'auto ferma vicino a casa di Chiara Poggi intorno alle 22 la sera prima del delitto, erano in due"

Garlasco, la nuova svolta: Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto

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