L’ex allenatore della Lazio ha spiegato che Di Canio non si allenava con i conetti giallorossi. Ha anche ammesso di essere scivolato durante uno schiaffo a Ljajic, affermando che si trattava di un incidente. Inoltre, ha riferito che il tuffo nel Fontanone era una promessa fatta a una suora, che però non si è tuffata con lui perché lo ha lasciato solo.

Un signore di altri tempi. Seduto sul bordo della Fontana dell’Acqua Paola – "Il Fontanone” per gli amici – si sistema la giacca e guarda l’acqua cristallina: "Sono 20 anni che non vengo qui". Eppure, è come se niente fosse cambiato: tra i laziali è rimasta la stessa immagine affezionata di lui, quella che aveva preso definitivamente forma quel 10 dicembre 2006. Delio Rossi quel giorno rimase fedele a una promessa fatta a Suor Paola, istituzione di fede calcistica e laziale: un tuffo in una fontana pubblica, per dimostrare che un patto è un patto. Delio Rossi è fatto così: uomo di pancia, nel bene e nel male – lo schiaffo a Ljajic, il dito medio a Burdisso -, ma anche e soprattutto uomo di cuore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Delio Rossi: "Di Canio non si allenava coi conetti giallorossi. Lo schiaffo a Ljajic? Sono scivolato..."

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