Delio Rossi convinto | Vincere la Coppa Italia darebbe una svolta alla stagione della Lazio Lo scudetto lo avrebbe potuto vincere il Napoli

L’ex allenatore della Lazio ha commentato il cammino della squadra in questa stagione, affermando che conquistare la Coppa Italia potrebbe rappresentare un punto di svolta. Ha anche dichiarato che il Napoli avrebbe avuto maggiori possibilità di vincere lo scudetto rispetto ai biancocelesti. Queste considerazioni sono state fatte in un’intervista in cui si è soffermato sui risultati e le prospettive delle squadre coinvolte nel torneo.

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