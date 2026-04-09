Delio Rossi ha espresso la sua opinione sulla corsa allo scudetto in Serie A, affermando che l’Inter ha buone possibilità di conquistare il titolo. Dopo la partita tra l’Inter e la Roma, il tecnico ha dichiarato di essere convinto che l’Inter sia il team favorito per vincere il campionato. Rossi ha commentato la situazione attuale della classifica, evidenziando la posizione della squadra nerazzurra.

di Alberto Petrosilli Delio Rossi, noto tecnico, ha commentato la lotta scudetto in Serie A: l’Inter di Chivu ormai involata verso la vittoria tricolore. Delio Rossi con la formazione biancoceleste ha vissuto delle stagioni importanti nei quattro anni tra il 2005 e il 2009. L’ex allenatore della Lazio ha parlato a LazioNews24 della corsa scudetto in Serie A: tricolore già assegnato all’Inter? LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Dopo Napoli Milan la lotta per lo scudetto è ancora aperta o si è chiusa? «Io penso che questo campionato poteva vincerlo il Napoli, forse se non avesse avuto tutti gli infortuni poteva competere con l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Delio Rossi non ha dubbi: «Lo scudetto lo vincerà l’Inter, dopo la partita contro la Roma sono convinto che…»

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Delio Rossi: «Lotito dovrà essere chiaro e dire quale sarà l’obiettivo per la prossima stagione. Sul futuro di Sarri dico questo!» – ESCLUSIVADelio Rossi, ex allenatore della Lazio, ci ha concesso un’intervista esclusiva sull’attualità ed il futuro della società di Claudio Lotito Delio Rossi con la formazione biancoceleste ha vissuto delle ... lazionews24.com

Ex Palermo, Carrozzieri: “In una settimana ho perso Milan e Nazionale. Sul Mondiale…” Correva la stagione 2010/11, il Palermo militava nei piani alti della classifica, a ridosso delle zone europee, in panchina c'è Delio Rossi che a fine stagione regalerà una d - facebook.com facebook