È stato inaugurato il volo diretto tra l'aeroporto di Orio al Serio e Kuwait. La rotta, operata da una compagnia aerea, collega le due destinazioni e si aggiunge alle rotte già attive. Sul lago di Como, operatori turistici sperano che questa nuova tratta porti un aumento dei visitatori provenienti dal Golfo. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle previsioni di traffico o alle iniziative promozionali legate a questa novità.

Bergamo, 31 maggio 2026 – Chiamatelo aeroporto di Bergamo Orio al Serio o Milano-Bergamo, come vi piace di più: al di là della scelta del nome, di sicuro c’è che il terzo scalo lombardo è in piena espansione, e a certificarlo sono i nuovi voli che lo scelgono come punto di arrivo (o di partenza) per la Lombardia e il Nord Italia. L’ultimo arrivato in ordine di tempo è il diretto Orio al Serio-Kuwait City, operato dalla compagnia aerea Jazeera Airways, appena inaugurato, e che tre volte alla settimana collegherà la capitale del Kuwait al capoluogo orobico. Una rotta che non è, e non sarà, soltanto turistica: con l’arrivo del volo senza scali si apre un canale diretto tra il tessuto produttivo del Nord Italia e uno dei bacini di consumo ad alto reddito più dinamici del mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Decolla il volo diretto Orio-Kuwait, e sul lago di Como gli operatori turistici sognano l’arrivo in massa degli sceicchi

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