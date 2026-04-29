Lago di Como dati e strategie | Bookingcom incontra gli operatori turistici comaschi

Un incontro tra rappresentanti di Booking.com e operatori turistici locali si è svolto sul Lago di Como, offrendo un momento di confronto diretto sulle modalità di promozione e gestione delle prenotazioni online. L’obiettivo è analizzare le tendenze attuali nel settore e individuare strategie pratiche per migliorare la presenza digitale delle strutture ricettive. L’appuntamento ha rappresentato un’occasione per approfondire le trasformazioni in atto nel turismo della zona.

Un’occasione concreta per capire come sta cambiando il turismo sul Lago di Como e come sfruttare al meglio le piattaforme digitali. Confcommercio Como organizza per martedì 12 maggio alle 14, nella sede di via Ballarini, un incontro dedicato alle strutture ricettive del territorio, con.🔗 Leggi su Quicomo.it

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