Volontari Plastic Free e operatori turistici in azione sul Gargano | nuova mobilitazione sul Lago di Varano

Domenica 17 maggio si svolgerà una nuova giornata di pulizia sul Lago di Varano, promossa da Plastic Free Onlus e dalle imprese del territorio. L'iniziativa segue un intervento effettuato nella primavera precedente, durante il quale furono rimossi circa 1.000 chili di rifiuti dal lago. Volontari e operatori turistici si uniranno per raccogliere i rifiuti presenti nell'area, contribuendo a migliorare la qualità ambientale del lago e delle sue sponde.

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Dopo la tonnellata di rifiuti rimossa nella primavera dello scorso anno, domenica 17 maggio torna sul Lago di Varano una nuova giornata di pulizia ambientale promossa da Plastic Free Onlus insieme alle realtà del territorio. L’appuntamento è fissato alle ore 9 presso il Panis Beach di Foce Varano. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Plastic Free: volontari al lavoro sul lungomare di CatonaProssimo appuntamento di clean up della spiaggia targato Plastic Free in programma sabato 28 marzo alle ore 10 sul lungomare di Catona, con ritrovo... Plastic Free sul territorio. A Codifiume tanti giovaniCirca trenta giovani si sono impegnati a raccogliere i rifiuti nel territorio argentano. Temi più discussi: Evento Plastic Free, 70 volontari in azione sul litorale di Bocca Arena; Mezza tonnellata di rifiuti in sole due ore: l'incredibile 'pesca' dei 100 volontari nella spiaggia di Voltri; Plastic Free: domenica 17 maggio una raccolta di mozziconi di sigaretta in piazza Pinto e nelle vie limitrofe; Pulizia spiagge venete: raccolti 3.100 kg di plastica. Campobasso, volontari e cittadini impegnati nella raccolta di rifiuti. Tanti, e di diversi tipi, i materiali recuperati. #IoSeguoTgr x.com Conversano abbraccia Plastic Free: raccolti 300 chili di rifiuti con 40 volontariSul fronte istituzionale, sono 15 i protocolli d’intesa già firmati con i Comuni della Terra di Bari, oltre a quello sottoscritto con la Città Metropolitana. Quattro Comuni del territorio hanno ... giornaledipuglia.com Mezza tonnellata di rifiuti in sole due ore: l'incredibile 'pesca' dei 100 volontari nella spiaggia di VoltriGuanti, sacchi, pinze e tanta buona volontà. Sabato mattina si è svolta a Voltri una grande pulizia della spiaggia organizzata da Plastic Free, con in campo un centinaio di volontari che in un paio di ... genovatoday.it