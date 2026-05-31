La rabbia dei tifosi del Bari contro la famiglia De Laurentiis ha trovato una forma clamorosa. Dopo la retrocessione in Serie C, un gruppo di sostenitori biancorossi ha deciso di mettere mano al portafoglio e acquistare un’intera pagina pubblicitaria sulla Gazzetta del Mezzogiorno per gridare quello che la piazza pensa da tempo. Lo slogan non lascia margini di interpretazione: “ De Laurentiis vattene da Bari”, con un’aggiunta che è un manifesto — “ il Bari non è un tuo gioco, la città non ti appartiene”. Una protesta che ha un prezzo (e un significato). Comprare una pagina di giornale per contestare la proprietà non è un gesto qualsiasi: costa migliaia di euro ed è il segnale di una mobilitazione organizzata, non di uno sfogo estemporaneo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “De Laurentiis vattene”: i tifosi del Bari comprano una pagina sulla Gazzetta del Mezzogiorno per cacciarlo

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Il VENEZIA fa 3-0, i tifosi del BARI cantano contro AURELIO DE LAURENTIIS

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