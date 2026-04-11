Gazzetta dello Sport | Napoli De Laurentiis rivela | Conte non vuole tifosi in ritiro È gelo

Il presidente del Napoli ha dichiarato che l'allenatore non desidera la presenza dei tifosi durante la fase di ritiro estivo. La decisione ha generato tensioni tra le parti, creando un clima di freddezza all’interno della società. La questione è stata resa nota pubblicamente e ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, suscitando discussioni tra i supporter e gli esperti di calcio.

"> Hollywood fa da sfondo a una rivelazione destinata a far discutere. Come racconta la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis, nelle ore successive alla presentazione del film “Ag4in”, ha svelato un retroscena legato ad Antonio Conte e alla programmazione della prossima stagione: «Sapete cosa mi ha detto? Nei prossimi ritiri precampionato non voglio i tifosi agli allenamenti». Una frase che apre scenari e interrogativi, non solo tecnici ma anche ambientali. Le parole del presidente, riportate dalla Gazzetta dello Sport, arrivano in un momento delicato, con il futuro di Conte ancora tutto da definire tra l’ipotesi Nazionale e la volontà del Napoli di proseguire insieme. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, De Laurentiis rivela: Conte non vuole tifosi in ritiro. È gelo” Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Conte-Napoli, futuro in bilico: De Laurentiis studia le alternative” Leggi anche: Napoli, De Laurentiis svela: "Conte mi ha chiesto il ritiro estivo senza tifosi" Temi più discussi: De Bruyne: La sfida al Milan, Napoli, Modric... vi dico tutto. Il calcio italiano in crisi? Forse; Conte in Nazionale? Napoli su Thiago Motta, ma occhio al colpo di scena firmato De Laurentiis; Conte: Nazionale? Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione...; Rabiot, il colpo al ginocchio non preoccupa il Milan: a Napoli ci sarà. Leao da valutare. Gazzetta dello Sport: Napoli, De Laurentiis rivela: Conte non vuole tifosi in ritiro. È geloIntanto, sul piano pratico, le date del ritiro sono già fissate. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il Napoli sarà a Dimaro Folgarida dal 17 al 27 luglio, con la presenza dei tifosi che, salvo ... napolipiu.com La Gazzetta dello Sport: Lo scudetto fa crac! Chivu punta sui senatoriApertura della Gazzetta dello Sport dedicata all’infortunio di Lautaro Martinez: Lo scudetto fa crac. Sono infatti più di 229 le giornate saltate dai giocatori di Inter ... tuttonapoli.net Prima pagina #Gazzetta x.com Buongiorno, ecco la prima pagina della Gazzetta di Mantova che vi aspetta in edicola - facebook.com facebook