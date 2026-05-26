Il presidente del Napoli ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore, che non è più ritenuto adatto alla squadra. La decisione è arrivata dopo che i tifosi hanno espresso la loro preferenza attraverso una forma di partecipazione diretta. Si tratta di un caso in cui il voto popolare ha influenzato la scelta tecnica, segnando una novità nel mondo del calcio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il nuovo allenatore sarà annunciato a breve.

Sarà il primo esempio di allenatore scelto dal popolo. La democrazia diretta ha vinto anche nel calcio. Vincenzo Italiano sarà il tecnico degli azzurri, De Laurentiis scarica Allegri anche (e aggiungiamo soprattutto) perché non ben visto dalla tifoseria. Anche se il sondaggio di Piepoli dice l’esatto contrario. L’accelerata per Italiano. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport che scrive di sorpasso di Italiano su Allegri. Il dado, stando alla ricostruzione di Vincenzo D’Angelo, sarebbe stato tratto nella mattinata odierna. Nessun albergo segreto, ma un vero e proprio summit a Roma. Vincenzo Italiano, accompagnato dal suo entourage, si è seduto al tavolo con Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis molla Allegri, Max non è ben visto dai tifosi del Napoli (Gazzetta)

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