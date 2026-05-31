De Bruyne sul Napoli | ‘Provo sollievo per l’addio di Conte

Kevin De Bruyne ha espresso sollievo per l’addio di Conte, criticando duramente il modulo tattico adottato dall’ex allenatore. La sua critica si è concentrata sul sistema di gioco e sull’impatto che lo scontro con l’allenatore ha avuto sulla sua stagione. De Bruyne ha dichiarato di aver trovato difficile adattarsi e di aver avuto problemi nel trovare il suo ruolo in campo durante quel periodo.

? Domande chiave Perché De Bruyne ha criticato duramente il modulo tattico di Conte?. Come ha influito lo scontro con l'allenatore sulla stagione del belga?. Chi riuscirà a gestire il rapporto con De Bruyne dopo l'addio?. Quali sono le condizioni del giocatore per restare al Napoli?.? In Breve Attriti con Conte nati durante la Champions League contro il Manchester City. Modulo 5-4-1 di Conte limitò la produzione offensiva a soli dieci gol. Allegri subentra a Conte con l'obiettivo di gestire profili come Modric. De Bruyne deve discutere il rinnovo con la società entro un anno. Kevin De Bruyne rompe il silenzio sul Napoli e l’addio di Conte.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Kevin DE BRUYNE a Napoli: guardate dovera oggi!

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Clamoroso De Bruyne, attacco netto a Conte e apertura all’addio al Napoli: cosa ha dettoKevin De Bruyne ha dichiarato in un'intervista che non si sente soddisfatto della gestione tecnica, facendo riferimenti diretti a Antonio Conte.

Temi più discussi: De Bruyne attacca Conte: Mai giocato nel mio ruolo, felice sia andato via. Resto? Dipende da...; Napoli, Conte più realista del re De Bruyne; Napoli, De Bruyne: Contento dell'addio di Conte, diversa visione del calcio. Se resto? Devo parlare col club; De Bruyne: Conte? Felice che lasci Napoli, non era necessario che restasse.

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