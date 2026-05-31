De Bruyne ha commentato Antonio Conte, suscitando reazioni che richiamano riferimenti storico-letterari. Le sue dichiarazioni sono state analizzate in relazione a un periodo in cui il tecnico era alla guida di una squadra di calcio. Le affermazioni sono state oggetto di discussione, senza però che siano state fatte accuse specifiche o azioni legali in merito. La discussione si concentra esclusivamente sui commenti del giocatore e il loro significato nel contesto sportivo.

Ho letto le dichiarazioni di De Bruyne a proposito di Antonio Conte. E mi hanno provocato due possibili reminiscenze storico-letterarie. Una, che ho spesso citato, è Il visconte dimezzato di Calvino. La storia fantastica per l’appunto di un visconte che fu in battaglia colpito da un colpo di spada che lo divise esattamente in due metà. Una interamente buona l’altra interamente cattiva. È del tutto evidente che nel nel caso di Bruyne la metà cattiva ha preso il sopravvento. Suggerendo al campione belga delle frasi che avrebbe fatto meglio a risparmiarsi. Sgradevoli e inopportune le parole di De Bruyne. La seconda reminiscenza riguarda Fabrizio Maramaldo valente soldato che nel 1500 fu al soldo di vari regnanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne Maramaldo, le accuse andavano fatte quando Conte era a Napoli

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