Sono state rese note le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio, partita che vede in campo due allenatori con stili diversi. La formazione napoletana schiera De Bruyne e McTominay a centrocampo dietro l’attaccante Hojlund, mentre il portiere Alisson Santos non figura tra i convocati. La sfida si presenta come un confronto tra due approcci tattici distinti, con le scelte di formazione che riflettono le strategie adottate dai tecnici.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio, sfida attesa che mette di fronte due idee di calcio ben definite: da una parte Antonio Conte, dall’altra Maurizio Sarri. Il tecnico azzurro conferma le indicazioni della vigilia e si affida a un assetto offensivo con Kevin De Bruyne e Scott McTominay alle spalle di Rasmus Hojlund. Ancora panchina per Alisson Santos. Nessuna sorpresa neanche a centrocampo, mentre in difesa spazio al terzetto composto da Sam Beukema, Alessandro Buongiorno e Mathías Olivera. Sul fronte biancoceleste, Sarri punta ancora sul tridente offensivo con Mattia Zaccagni affiancato da Loum Tchaouna Noslin e Matteo Cancellieri.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli-Lazio, scelte fatte: De Bruyne e McTominay dietro Hojlund, out Alisson Santos

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