Stasera si affrontano Cagliari e Napoli in un match valido per la Serie A. Il Napoli di Antonio Conte schiererà Kevin De Bruyne titolare dopo cinque mesi dall'ultima presenza in campo. La formazione partenopea mira a superare il Milan in classifica, mentre il Cagliari si prepara a confrontarsi con gli avversari in casa. La partita è prevista alle 18.

Il fuoriclasse belga Kevin De Bruyne torna titolare dopo 5 mesi dall'ultima volta. Obiettivo sorpasso sul Milan per il Napoli di Antonio Conte, impegnato questa sera (18.30) a Cagliari nel primo anticipo della 30esima giornata di Serie A. Qui le probabili formazioni delle due squadre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: Conte ritrova De Bruyne dal 1'

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