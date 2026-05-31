Il giorno dopo le accuse di De Bruyne, emerge che l'attaccante ha atteso che l'ex allenatore lasciasse la squadra prima di rilasciare dichiarazioni. De Bruyne e Conte non avevano rapporti stretti, e il centrocampista ha scelto di parlare solo dopo che l’allenatore era ormai lontano. Nessuna comunicazione pubblica tra i due durante il periodo in cui erano entrambi nello stesso club.

De Bruyne e Conte non si sono mai presi. De Bruyne ha aspettato che Conte fosse bello che andato per far sapere quello che quasi tutti avevano compreso. E cioè che i due non si prendevano. Che l’uno era un peso per l’altro. Premesso che adesso, per i Mondiali, le conferenze e le interviste dei calciatori di qualsiasi club saranno uno stillicidio di messaggi trasversali destinati ai loro club, con giocatori che scalceranno per far sapere che vogliono andar via, che reclamano un aumento di stipendio, che in quella zona di campo non vogliono giocare, eccetera eccetera. Sono i terreni in cui proliferano i Fabrizio Corona che infatti si è già fatto risentire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne e le accuse del giorno dopo. Ma nel calcio la verità non la vuole mai nessuno

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