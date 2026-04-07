Calcio Napoli fiducia totale in De Bruyne | il club vuole ripartire dal belga
Il Calcio Napoli intende mantenere il centrocampista belga almeno per un’altra stagione, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano. La squadra ha espresso piena fiducia nel giocatore e vuole proseguire la collaborazione. La decisione arriva in un momento in cui si discute del futuro del calciatore e delle strategie di rafforzamento della rosa. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata dal club.
Secondo Fabrizio Romano, l’intenzione del Calcio Napoli è trattenere il centrocampista almeno per un’altra stagione. Obiettivo costruire continuità e godersi il vero De Bruyne senza problemi fisici. Il Calcio Napoli non ha dubbi: Kevin De Bruyne resta un punto fermo del progetto tecnico anche per la prossima stagione. A fare il punto sul futuro del centrocampista belga è Fabrizio Romano, che attraverso il suo canale YouTube ha chiarito l’intenzione del club azzurro. La stagione del belga è stata condizionata da alcuni problemi fisici, ma i segnali restano incoraggianti sia dal punto di vista dell’inserimento nel gruppo sia nel rapporto con l’ambiente napoletano. 🔗 Leggi su 2anews.it
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