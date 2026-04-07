Il Calcio Napoli intende mantenere il centrocampista belga almeno per un’altra stagione, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano. La squadra ha espresso piena fiducia nel giocatore e vuole proseguire la collaborazione. La decisione arriva in un momento in cui si discute del futuro del calciatore e delle strategie di rafforzamento della rosa. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata dal club.

Secondo Fabrizio Romano, l’intenzione del Calcio Napoli è trattenere il centrocampista almeno per un’altra stagione. Obiettivo costruire continuità e godersi il vero De Bruyne senza problemi fisici. Il Calcio Napoli non ha dubbi: Kevin De Bruyne resta un punto fermo del progetto tecnico anche per la prossima stagione. A fare il punto sul futuro del centrocampista belga è Fabrizio Romano, che attraverso il suo canale YouTube ha chiarito l’intenzione del club azzurro. La stagione del belga è stata condizionata da alcuni problemi fisici, ma i segnali restano incoraggianti sia dal punto di vista dell’inserimento nel gruppo sia nel rapporto con l’ambiente napoletano. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, fiducia totale in De Bruyne: il club vuole ripartire dal belga

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