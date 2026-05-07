Gloria Anselmi, 45 anni, nata a Voghera e cresciuta a Milano, ha partecipato a circa 200 spot televisivi, spesso con nomi noti come Gerry Scotti e De Martino. Pur apparendo in molte trasmissioni, non è riuscita a lasciare un’impronta duratura nella memoria del pubblico. Per ogni giornata sul set riceve una cifra che si aggira tra i 700 e i 1000 euro.

Tutti l’abbiamo vista almeno una volta. Nessuno forse se la ricorda. Lei si chiama Gloria Anselmi. Ha 45 anni, è nata a Voghera, cresciuta a Milano ed è la regina delle pubblicità in televisione. Ne ha fatti circa duecento e di tutti i generi: fermenti lattici, assorbenti, tende da sole, persino promo della PEC. Una regina degli spot che appare al fianco di Gerry Scotti, Martina Colombari e anche Lorella Cuccarini. Ma anche Stefano De Martino e Amadeus. E le televendite con Giorgio Mastrota? «Faccio anche quelle, – ha raccontato al settimanale Gente – ma saltuariamente, non continuative come Mastrota, che è un nome molto affermato». Una regina fin da ragazza, quando è stata incoronata Miss Lombardia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Compaio in 200 spot tv ma nessuno si ricorda mai di me. Ho recitato con Gerry Scotti e De Martino, guadagno tra i 700 e i 1000 euro per un giorno sul set”: la storia di Gloria Anselmi

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