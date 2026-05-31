De Bruyne e Conte si sono scambiati insulti pubblici sui social, con frasi dure e accuse reciproche. Le tensioni tra i due sono riemersse dopo una discussione avvenuta in passato, ora rivisitata attraverso messaggi criptici e commenti velenosi. Entrambi hanno pubblicato post offensivi, alimentando il conflitto. La vicenda si è sviluppata in modo rapido, coinvolgendo anche altri utenti e creando un clima di polemica acceso.

"Penso di aver giocato abbastanza bene all’inizio, anche al mio rientro ho mantenuto un buon livello", ha spiegato il numero 11 azzurro durante un'intervista concessa al quotidiano belga Nieuwsblad, "è stato difficile per me, ovviamente, perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia, non bisogna girarci intorno". "Non sono mai riuscito a giocare nel mio ruolo abituale. È andata così. Ho sempre dato il massimo. Ho giocato parecchio, anche dopo l'infortunio, quindi per me va tutto bene", ha aggiunto, senza tuttavia nascondere il fatto di non aver apprezzato particolarmente il suo ex allenatore né tantomeno il gioco espresso dalla squadra, nonostante che le premesse alla sua firma sul contratto fossero ben altre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - De Bruyne e Conte, volano gli stracci: parole grosse e vecchie ruggini, cosa è successo tra i due

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