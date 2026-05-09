Durante la semifinale di Amici 25, si è verificato un acceso scontro tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio, a seguito della sfida tra Elena e Alessio. Il clima si è fatto teso e le tensioni tra i due sono state evidenti, con scambi di parole piuttosto duri. La discussione ha attirato l’attenzione del pubblico presente in studio, creando un momento di grande agitazione durante la trasmissione.

Clima tesissimo durante la semifinale di Amici 25, dove la sfida tra Elena e Alessio ha acceso un duro confronto tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio. Nonostante la vittoria ottenuta sul palco dalla giovane cantante, il dibattito tra i professori e i giudici ha rapidamente spostato l’attenzione dal talento degli allievi allo scontro acceso scoppiato in studio. A sorprendere il pubblico è stato soprattutto il fatto che le critiche più dure nei confronti di Elena siano arrivate proprio dalla sua insegnante. Anna Pettinelli ha infatti sottolineato come, a suo giudizio, l’esibizione della ragazza fosse priva della giusta energia e della necessaria grinta interpretativa, nonostante il risultato positivo ottenuto nella sfida.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caos ad Amici, volano gli stracci tra Gigi D’Alessio e Pettinelli: cosa è successo

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