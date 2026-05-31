De Bruyne ha criticato il metodo di gioco adottato dall'ex allenatore, sostenendo che il modulo di Conte ha ridotto il suo rendimento. La sua affermazione si concentra sulla percezione di limitazioni nel suo ruolo e nelle sue prestazioni sotto quella guida tecnica. Non sono state fornite dichiarazioni riguardo alle ripercussioni di questa critica sull’arrivo di un nuovo allenatore. La discussione riguarda esclusivamente le dinamiche tra il giocatore e l’allenatore precedente, senza ulteriori dettagli sui cambiamenti futuri.

? Punti chiave Perché il modulo di Conte ha penalizzato il rendimento del belga?. Come influenzerà la critica di De Bruyne l'arrivo di Allegri?. Quali condizioni chiederà il numero 11 per restare al Napoli?. Chi dovrà mediare tra il talento del giocatore e lo schema tattico?.? In Breve Modulo 5-4-1 con linea bassa ha limitato la produzione offensiva del Napoli.. Capocannoniere partenopeo ha segnato solo 10 gol durante la stagione conclusa.. Massimiliano Allegri dovrà gestire il rapporto con il belga dopo l'addio di Conte.. Il contratto del numero 11 prevede ancora un'ulteriore stagione di permanenza.. De Bruyne rompe il silenzio a Napoli: attacco frontale contro il gioco di Conte e l’addio del tecnico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Bruyne attacca Conte: ‘Il suo gioco ha limitato il mio potenziale

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Kevin De Bruyne attacca Conte e pretende una stagione offensiva con Allegri in panchina. Vedremo....

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