Kevin De Bruyne ha dichiarato di non aver mai giocato nel ruolo in cui l’allenatore lo ha schierato, accusandolo di averlo fatto giocare fuori posizione. La sua presa di posizione arriva dopo mesi di discussioni sui suoi ruoli in campo e le decisioni tecniche. De Bruyne ha anche affermato di aver sempre cercato di adattarsi alle scelte del tecnico, ma di non aver mai avuto l’opportunità di giocare nel suo ruolo naturale. La questione si inserisce in un contesto di tensioni tra giocatore e allenatore.

Tempo di lettura: 2 minuti Kevin De Bruyne rompe il silenzio e lo fa senza usare mezzi termini. Il fantasista belga, protagonista della sua prima stagione in maglia azzurra, ha parlato ai microfoni del portale belga Nieuwsblad, lanciando dure critiche nei confronti dell’ormai ex allenatore Antonio Conte. Parole pesanti che rischiano di aprire un nuovo caso in casa Napoli proprio mentre il club si prepara a voltare pagina. Non un semplice addio di circostanza, ma un vero e proprio sfogo quello dell’ex Manchester City, che non ha nascosto la sua insoddisfazione per il rapporto tecnico e tattico con il mister salentino. “Se sono contento che vada via? Sì, per me non doveva restare”, ha dichiarato De Bruyne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Mai giocato nel mio ruolo”: De Bruyne accusa Conte

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