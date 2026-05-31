De Bruyne si è trasferito al Napoli un anno fa, dopo aver lasciato il suo precedente club come svincolato. Il suo arrivo avviene durante un periodo di incertezza per l’allenatore della squadra, che non ha mai instaurato un rapporto di fiducia con il giocatore. Secondo fonti vicine alla società, le divergenze tra i due si sono acuite nel tempo, senza mai portare a un feeling positivo. La situazione è stata oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori.

“Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia e non ha senso girarci attorno. Non ho mai davvero giocato nel mio ruolo”, Kevin De Bruyne non le ha mandate a dire al suo ormai ex allenatore. Il belga era stato la ciliegina sulla torta dello scorso mercato estivo del Napoli, ma tra il lungo infortunio e il feeling mai scattato con Conte, non è riuscito a far salire di livello gli azzurri. De Bruyne arriva al Napoli un anno fa, da svincolato, nel momento della lunga riflessione di Conte. Mentre Manna lavorava al colpo Kevin, Antonio provava a vincere lo scudetto senza pensare a cosa sarebbe successo alla fine del campionato.Dopo un primo impatto di Kevin convincente, il primo attrito tra i due arrivò al debuttoChampions, nell’ex casa del trequartista belga. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - De Bruyne attacca Conte: i retroscena di un feeling mai scattato

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