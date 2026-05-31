Kevin De Bruyne ha dichiarato di aver ricevuto promesse riguardo a uno stile di gioco che avrebbe preferito, ma ora attende che sia l’allenatore a confermare questa promessa sul campo. La sua decisione di trasferirsi dipende dall’idea di calcio che verrà adottata, non da aspetti economici. La situazione riguarda principalmente la compatibilità tra le aspettative del centrocampista e la strategia dell’allenatore, senza coinvolgimento di altri fattori.

C’è un filo che lega il futuro di Kevin De Bruyne non a un’offerta o a una cifra, ma a una questione di campo. Il belga, racconta Repubblica, ha legato la sua decisione a quello che il Napoli farà a livello tattico, e prima di scegliere vuole un faccia a faccia con il club e con il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. È un capitolo nuovo della vicenda che avevamo già aperto raccontando come De Bruyne sia diventato la prima grana di Allegri. La promessa non mantenuta. Il cuore del malessere è una promessa tradita. “Conte, che con De Bruyne non ha mai legato. Un primo indizio arrivò a settembre, dopo la sostituzione del belga a San Siro contro il Milan: l’ex Manchester City non gradi il cambio e Conte fu abbastanza lapidario: «Spero sia contrariato per il risultato, altrimenti ha trovato la persona sbagliata». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne aspetta Allegri: “Mi avevano promesso un certo calcio”. Ora tocca a Max

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