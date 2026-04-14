De Bruyne e Anguissa in crisi | Conte aspetta la svolta dei suoi campioni mentre Elmas e Alisson chiedono spazio

Nella 32ª giornata di Serie A, le prestazioni di alcuni top player hanno sollevato preoccupazioni tra gli addetti ai lavori. De Bruyne e Anguissa sono entrati in crisi, mentre Elmas e Alisson hanno chiesto più spazio in campo. Il tecnico del Napoli attende una reazione dai suoi campioni per mantenere vive le possibilità di successo in campionato, mentre le ambizioni di scudetto si sono notevolmente ridimensionate.

ALLARME TOP PLAYER. La 32ª giornata di Serie A ridimensiona drasticamente le ambizioni Scudetto del Napoli. L’1-1 maturato al Tardini contro il Parma, unito alla vittoria dell’Inter sul Como (3-4), fa scivolare gli azzurri lontano dalla vetta. A preoccupare Antonio Conte non è solo il risultato, ma l’involuzione tecnica dei suoi uomini chiave: Kevin De Bruyne appare ancora avulso dalla manovra offensiva (solo 76% passaggi riusciti), mentre Frank Anguissa ha registrato una prestazione gravemente insufficiente, venendo sostituito a inizio ripresa. A tenere a galla la squadra ci pensano i soliti Scott McTominay (8° gol in campionato) e Rasmus Hojlund (13 partecipazioni attive).🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - De Bruyne e Anguissa in crisi: Conte aspetta la svolta dei suoi campioni mentre Elmas e Alisson chiedono spazio Leggi anche: È la settimana del ritorno di De Bruyne. Conte aspetta Anguissa e McTominay Conte: “Gilmour magistrale, bene il rientro di Anguissa e De Bruyne. E poi Sant’Elmas merita una statua”Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi eravamo senza Lobotka ma non perdiamo mai il nostro modo di essere, la nostra mentalità, questo funzionato tutto... Potrebbe essere Leao un acquisto ideale per il Napoli Leao, Hojlund, Neres e De Bruyne in attacco - facebook.com facebook De Bruyne non incide, Anguissa delude: il Napoli attende i suoi top-player x.com