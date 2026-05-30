De Bruyne si è espresso sui social e ha dichiarato di essere felice che l’allenatore sia stato esonerato dal Napoli, aggiungendo che non era necessario che rimanesse. La sua opinione arriva dal ritiro della nazionale belga, dove si trova attualmente. Non sono state fornite ulteriori motivazioni o dettagli sul suo commento.

di Francesco Spagnolo De Bruyne dal ritiro del Belgio si è sfogato ammettendo di essere contento dell’addio di Conte al Napoli. Il loro rapporto non è decollato. Le clamorose dichiarazioni rilasciate dal ritiro del Belgio aprono un dibattito acceso sul futuro di uno dei calciatori più talentuosi del panorama europeo. Intervistato ai microfoni di Nieuwsblad, Kevin De Bruyne non ha usato mezzi termini sull’addio di Antonio Conte e si è detto contento abbia lasciato il Napoli, poiché avrebbe riscontrato non pochi problemi con la sua idea di calcio definitiva troppo difensivista. Le parole del fuoriclasse belga lasciano spazio a pochissime interpretazioni, delineando una frattura tattica e filosofica profonda con l’ex allenatore azzurro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Bruyne si sfoga: «Sono contento che Conte è andato via. Non era necessario che restasse»

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