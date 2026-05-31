Durante il Gran Premio d’Italia del Mugello nel 2026, un rappresentante di Aprilia ha affermato che la squadra è in testa e che il lavoro sulla moto deve continuare. Ducati, invece, ha espresso sentimenti contrastanti, senza specificare ulteriori dettagli. La gara si è conclusa con Aprilia in posizione di vantaggio, mentre Ducati ha analizzato i risultati senza commentare pubblicamente le proprie strategie. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali sviluppi tecnici o decisioni future.

Il Gran Premio d’Italia 2026 del Mugello ha lasciato in casa Ducati sentimenti contrastanti. Se da un lato il terzo posto di Francesco Bagnaia ha consentito alla Casa di Borgo Panigale di limitare i danni in una domenica dominata da Aprilia, dall’altro il successo di Marco Bezzecchi davanti a Jorge Martin ha evidenziato un momento di superiorità tecnica del costruttore di Noale. In classifica piloti, inoltre, la migliore Ducati resta quella di Fabio Di Giannantonio, attualmente terzo nel Mondiale con i colori del Team VR46. La gara lunga della domenica ha visto Bagnaia stringere i denti e conquistare un podio importante dopo un periodo complicato, caratterizzato da diversi ritiri e risultati al di sotto delle aspettative. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Tardozzi non si nasconde: “Aprilia è davanti, dobbiamo lavorare sulla moto”

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