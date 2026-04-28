Durante i test sul circuito di Jerez de la Frontera, il team ha annunciato che, a partire dal prossimo Gran Premio, ci saranno miglioramenti nelle vicinanze con l'Aprilia. La MotoGP prosegue senza pause, con i test in corso che rappresentano un momento importante per lo sviluppo delle moto in vista delle prossime gare. La giornata ha visto i piloti lavorare intensamente sulla messa a punto delle moto.

La MotoGP non si concede pause e, sul tracciato di Jerez de la Frontera, i test in corso rappresentano un passaggio tutt’altro che marginale nella costruzione della stagione. Non assegnano punti, è vero, ma spesso è proprio tra queste pieghe del calendario che si individuano le soluzioni decisive. Lo dimostra quanto accaduto dodici mesi fa, quando Aprilia pose le basi per un’evoluzione tecnica capace di fare la differenza nel prosieguo dell’anno. Oggi gli equilibri sembrano essersi parzialmente ribaltati. Ducati, riferimento indiscusso delle ultime stagioni, si trova a dover inseguire una Aprilia apparsa solida e competitiva anche in Andalusia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Tardozzi: “Dal prossimo GP saremo più vicini all’Aprilia”

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